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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 16:40 BJT

中国金融：去年末商业银行不良贷款率为1.25%，创四年半新高--银监会

路透北京2月13日 - 中国银监会周五表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。

银监会发布去年监管统计数据显示，去年末，银行业境内外本外币资产总额为172.3万亿元人民币，本外币负债同比增长13.35%。

统计数据称，去年末，商业银行拨备覆盖率为232.06%；商业银行调整后人民币口径存贷款比为65.09%。

商业银行三季度末不良贷款率已升至1.16%。

此前，中国银监会副主席王兆星称，中国的银行不良贷款水平有上升压力，整个金融体系的风险仍可控。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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