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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 17:34 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创三周新高，美指走势成短期主要风向标

* 人民币随中间价收创三周新高
    * 隔夜美指创一周最大日跌幅带动
    * 市场对1月金融数据预期乐观亦有贡献
    * 自贸区企业资本项目可兑换影响有限

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京2月13日 - 中国人民币兑美元即期 周五随中间价收创三周新高，受
隔夜美元指数 创逾一周最大日跌幅带动，市场对1月金融数据预期乐观亦有贡献。业
内人士认为，最新企业资本帐户可兑换仅限于上海自贸区内，对汇市影响有限，不过大规模
资本外流的风险犹存。
    
    他们并指出，近期人民币即期汇率表现波澜不惊，交投活跃度下降，没有明显趋势方向
。后市人民币可能更多将跟随国际美元而动，追赶其他币种相对美元的升贬值幅度，从而避
免在多角贸易关系中处于相对劣势。
    
    “说实话不盯住美元，任性的发展的话，人民币很容易受伤。”一股份行交易员说。
        
    中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动
，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。央
行上海总部副主任张新表示，此次细则颁布意味着自贸区内企业资本项目账户可兑换就实现
了，下一步将积极探索个人资本账户可兑换。 
        
    交通银行资管高级分析师陈鹄飞指出，今日将公布1月社会融资规模、新增信贷等金融
数据，受益于基建微刺激及“宽信用”政策的提振，市场普遍预期主要金融数据将超预期增
长，“这应该是今日人民币兑美元汇率回升走强的主要因素。”
    
    高盛高华证券经济学家邓敏强、魏静娴近期撰文指出，因企业解除外币债务而进一步造
成的中国资金流出规模未必很大；但是如果中国居民继续增持外国资产和/或外国各方继续
减持海外人民币，那么大规模资本外流的情况可能延续，这是人民币汇率主要的风险所在。
 
    
    中国人民银行稍早公布，1月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%，明显低于12.1%的
路透调查中值；但当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的1.35万亿元。1月
社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿；其中新增人民币贷款1.4
7万亿元，同比高20.8个百分点。
    
    全球汇市，欧元周五小升，有望连续第三周录得涨幅，创下将近一年来最佳表现，与此
同时美元本周受到美国数据疲弱的拖累而走软。 
            
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
      
 在岸市场人民币兑美元             今日                上日        升贬
 即期成交价格                     6.2405              6.2454      0.08%
 中间价                           6.1288              6.1333      0.07%
 成交额                           118亿美元                       
                                                                  
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.89% (上限±2%)    日高        日低
 波幅                                                             
 日内波动幅度(pips)               71                  6.2377      6.2448
 2015年来即期升贬值幅度           -0.58%                          
 1年期美元/人民币掉期升水         1780                            
                                                                  
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:23     今日                上日        
 1年期NDF                         6.3635/6.3685       6.372       
 CNH即期                          6.2435/6.2455       6.24        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）   

 (发稿 倪蔚丹/李铮; 审校 张喜良/杨淑祯)
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