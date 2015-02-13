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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 17:30 BJT

欧元债市：意大利公债收益率短暂低于西班牙，受西班牙选举疑虑影响

左翼激进联盟党(Syriza)上月赢得希腊选举后，外界对西班牙的关注增强，现在希腊正尽力与国际金主达成债务协议。

“围绕左翼激进联盟党的不确定性蔓延至西班牙政党Podemos，”瑞穗策略师Peter Chatwell称，“鉴于Podemos可能引发的不确定性，进入二线国家的新资金更可能流向意大利而非西班牙。”

Tradeweb数据显示，意大利10年期公债收益率 短暂跌至1.586%，西班牙10年券收益率 报1.587%。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 蔡美珍)
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