台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料持平在0.59-0.60%

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：2月24日(周二)

* 标售金额：1,200亿台币

* 预测区间：0.59-0.60%，大区间在0.58-0.63%

* 受访机构：六家

路透台北2月13日 - 货币市场资金调度人士周五表示，台湾央行将于2月24日(周二)标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率落在0.59-0.60%间，持平于上次标售利率。

路透访谈六家金融机构，本次一年期存单标售均标预测大区间则落在0.58-0.63%，其中包括三家本地银行及三家外商银行。

〞也不排除外商银行因为热钱汇入，使得标利率走低多一点，〞一位本地小型商银交易主管表示。也有大型公营银行交易员认为，标售的时间点正是年后通货回笼，预期银行间的资金应是只多不少。

另外一家外商银行则表示，虽然外商银行因为资金汇入有较多短钱，但观察存续期在将近一年的短券，次级市场交易的利率约落在0.54-0.55%。

〞可以说利率下档有撑。〞前述交易员表示。

一家本地小型商银的交易员表示，近期美金IRS的二年期市场利率走高了20-30基点，隐含着市场对美国利率走升的预期升高，这也可能带动市场对于台湾央行升息的预期可能升高。

本期央行364天期定存单将于24日标售、25日交割。

央行去年12月底标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.596%，略低于市场预期的0.605-0.625%。并较前次标售均标0.598%走低0.2基点，为连续第三个月走低，交易员并称，前述标售结果得标利率的高标在0.617%。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。2014年8月起的两年期定存单标售金额也由原先的100亿台币加至200亿。

以下为近年364天期存单标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年12月31日 0.5960 2.50 1,200 0.87%

2014年12月 5日 0.5980 2.45 1,200 0.87%

2014年11月 3日 0.6290 2.54 1,200 0.87%

2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87%

2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87%

2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%

2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%