《全球汇市一周综述》希腊迷局压制欧元，美元受疲弱数据拖累

整理 李春喜

路透北京2月13日 - 本周全球市场走势一波三折，希腊债务问题牵动投资者的神经，乌克兰政府军与东部亲俄叛军又起冲突，欧洲领导人加紧四处斡旋。

周三的欧元区财长会议及周四的欧盟峰会均以希腊问题为主题，但艰苦的谈判未能达成协议。不过希腊周四同意与债权人协商退出国际纾困。该国总理齐普拉斯态度出现转变，为可能解决危机跨出了第一步。德国总理梅克尔也表示，德国愿意折衷。这令人对下周一的欧元集团会议产生期待。

周四德国、法国、俄罗斯和乌克兰达成停火协议，给乌克兰东部结束冲突带来“一线希望”。

瑞典央行周四意外降息至负值，并宣布实施量化宽松，打击克朗兑主要货币大幅下跌。

下周的欧元集团会议引人关注，美国、英国和澳洲等国央行将发布上次会议记录，日本和韩国央行召开货币政策会议。此外，美国和欧洲等国将公布PMI数据，日本公布第四季GDP数据。

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**希腊迷局令欧元受压**

本周欧元一直受到希腊问题的压制。希腊新总理齐普拉斯上台后，致力于兑现他参选时的承诺，即使希腊民众摆脱国际纾困。希腊的救助计划将在2月28日结束，之后希腊如何偿还债务和维持正常运转，以及是否被迫推出欧元区？这些问题一直成为悬在欧元和金融市场头上的一把利剑。

在这种不确定性之下，避险日圆上涨，欧元持续承压。周三CNBC引述消息人士说法指出，“原则上”希腊同欧盟已经达成协议，欧元应声上涨。但随后路透的报导证实并未达成协议，欧元因而回落。

纽约Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，“这场希腊剧情是笼罩汇市的巨大风险，在目前欧洲经济疲弱的情况下，没有人希望希腊草率退出而扰乱市场。”

不过隔夜美国零售销售和就业数据疲弱，使美元涨势受挫，也给予了欧元喘息的机会。周四下午，德国、法国、俄罗斯和乌克兰周四晚就乌克兰政府军与亲俄分离主义者停火达成协议，这也支撑了欧元。

不过，欧元走势预计依然不稳，因希腊与债权人有关援助计划的谈判前景依然不明。希腊问题本周无法达成共识，希腊和欧元区财政官员周一将再度寻求弥平歧见。

Brown Brothers Harriman高级外汇分析师Masashi Murata说，“这场会议可能成为媒体头条。同时，3月偿债期限将至，很难想象希腊会毫无动作。希腊可能释出风向球测试‘三大金主’的回应。周末时可能会有一些风吹草动。欧元反弹之后也许难再做空，但想搭欧元上涨的列车也要三思。”

**瑞典突然降息至负利率并推QE**

瑞典央行周四祭出震惊市场之举，下调关键利率至负0.1%，推出规模为100亿克朗的公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。

而此前路透调查访问的分析师普遍预期该行会持利率不变。该消息打击瑞典克朗兑美元和欧元大幅下跌。

瑞典央行在声明中称：“为确保通胀率向目标水平迈进，准备很快使货币政策更具扩张性，如果需要的话，甚至会在常规货币政策会议之间采取措施。”

瑞典央行一直面临一个政策难题，虽然经济在通缩边缘游走，但产出增长速度却比多数其他欧洲国家都要强劲。市场预期瑞典回购利率料将一直维持在当前水平，直至基础通胀率接近央行2%的目标水平。

**英镑受央行报告提振上涨**

本周英镑表现活跃，先后受到英国制造业数据和央行报告的提振上涨。

英国公布的制造业数据好于预期，进一步提供了英国经济加速的证据，激励英镑强劲上扬。紧接着英国央行的通胀报告称通胀率将回到2%的央行目标，令市场预期英国央行明年初升息的可能犹在。该报告刺激英镑兑美元升向七年新高。