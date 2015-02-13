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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 17:06 BJT

香港数据：1月底止外汇基金境外资产减少至27,645亿港元--金管局

路透香港2月13日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至1月底止，外汇基金境外资产为27,645亿港元，按月减少283亿港元。

货币基础为13,488亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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