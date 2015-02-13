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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 17:25 BJT

《全球汇市》欧元料连续第三周上扬，对欧元将回稳的观点升温

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1428 1.1402 +0.23 -5.53 1.2097

美元/日圆 118.82 119.10 -0.24 -0.72 119.68

欧元/日圆 135.80 135.76 +0.03 -6.20 144.77

美元/瑞郎 0.9275 0.9308 -0.35 -6.70 0.9941

英镑/美元 1.5383 1.5382 +0.01 -1.22 1.5573

美元/加元 1.2507 1.2503 +0.03 +7.65 1.1618

澳元/美元 0.7745 0.7733 +0.16 -5.18 0.8168

新西兰元/美元 0.7438 0.7423 +0.20 -4.60 0.7797

欧元/瑞郎 1.0599 1.0615 -0.15 -11.87 1.2026

欧元/英镑 0.7427 0.7409 +0.24 -4.23 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.6337 9.6306 +0.03 +1.74 9.4688

美元/挪威克朗 7.5830 7.6357 -0.69 +1.49 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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