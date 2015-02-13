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中国汇市 | 2015年 2月 13日 星期五 17:13 BJT

中国数据：1月社融规模增量2.05万亿元，较上年同期少5,394亿元--央行

路透上海2月13日 - 中国人民银行周五公布，1月社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿。其中新增人民币贷款1.47万亿元，占同期社会融资规模增量的71.7%，同比高20.8个百分点。

去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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