中国数据：1月社融规模增量2.05万亿元，较上年同期少5,394亿元--央行

中国汇市：人民币早盘放量微升，波动愈发收窄部分机构参与倒量
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。
路透上海2月13日 - 中国人民银行周五公布，1月社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿。其中新增人民币贷款1.47万亿元，占同期社会融资规模增量的71.7%，同比高20.8个百分点。
去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。
路透上海5月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.09%至93；SDR篮子指数跌至94.04，创有该数据以来新低，BIS篮子 指数微升至93.87。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.93%，SDR篮子指数跌1.53%，BIS指数跌2.46% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8884 73 欧元 7.5655 -535 日圆 6.1215 -7 港元 0.8851 11.4 英镑
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。