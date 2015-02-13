中国数据：1月社融规模增量2.05万亿元，较上年同期少5,394亿元--央行

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，SDR指数刷新低至94.04

路透上海5月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.09%至93；SDR篮子指数跌至94.04，创有该数据以来新低，BIS篮子 指数微升至93.87。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.93%，SDR篮子指数跌1.53%，BIS指数跌2.46% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8884 73 欧元 7.5655 -535 日圆 6.1215 -7 港元 0.8851 11.4 英镑