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市场报道 | 2015年 2月 13日 星期五 17:16 BJT

全球贵金属：2月12日SPDR黄金持仓下降0.23%，iShares白银持仓持平

路透2月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 GLD 周四的黄金持仓量较周三下降0.23% ，同期全球最大的白银ETF--iS
hares Silver Trust SLV 的白银持仓量不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期   
      变动       增减
    SPDR       24,804,923.1   2月12日    24,862,530.4   2月11日 
   -57,607.3    -0.23%
    iShares   320,327,936.4   2月12日   320,327,936.4   2月11日 
       0.0      0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
  
 (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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