中国证券：上证50ETF期权上市后运行平稳，市场无明显套利机会--证监会

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月13日 - 中国证监会周五表示，上证50ETF期权自周一(9日)上市以来运行总体平稳，投资者参与度适中，合约定价较为合理，对现货市场影响积极正面。认购期权和认沽期权价格关系合理，不同行权价的合约序列价格关系正常，市场无明显套利机会。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，截至2月12日，衍生品合约账户总开户数3,823户，其中个人投资者3,552户，机构投资者271户。开展期权业务的证券公司71家，期货公司10家。每日合约成交量与持仓量之比平均为1.44，投资者持仓意愿较强，总体较为理性。
邓舸介绍称，2月9日至12日，合约成交量90,019张，其中认购期权50,122张，认沽期权39,897张，日均成交量22,504.75张；权利金成交额1.16亿元，日均成交0.29亿元；成交合约的名义价值20.9亿元，日均成交5.23亿元；未平仓合约数24,693张。
认购期权合约较认沽期权合约成交活跃，认沽认购合约成交比为0.80；近月合约较远月合约成交活跃，3月到期合约成交量占总成交量的59.39%，市场成交持仓情况符合预期。
从投资者参与情况看，截至2月12日，衍生品合约账户总开户数达到3,823户，其中个人投资者3,552户，机构投资者271户。开展期权业务的证券公司71家，期货公司10家。每日合约成交量与持仓量之比平均为1.44，表明投资者持仓意愿较强，总体较为理性。
邓舸指出，自上证50ETF期权上市以来，期权市场未发生保证金不足、持仓超限或其他风险事件，交易、结算和市场监测监控各环节衔接顺畅。
2月11日下午，上证50ETF期权个别合约交易价格因做市商报价错误触发交易熔断机制，熔断期间，未成交异常委托及时撤单，熔断集合竞价结束后，成交价格即恢复正常，表明风控机制发挥作用。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率