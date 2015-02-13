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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 17:42 BJT

标题新闻：俄乌德法领导人正就乌克兰危机进行接触，未来几天可能电话沟通--RIA援引俄发言人

注：RIA为俄罗斯新闻社

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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