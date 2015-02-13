新闻稿：中国1月末M2同比增10.8%，当月新增人民币贷款1.47万亿--央行

(以下为中国人民银行周五公布的2015年1月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长10.8%，狭义货币增长10.6%

1月末，广义货币(M2)余额124.27万亿元,同比增长10.8%，增速分别比上月末和去年同期低1.4个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额34.81万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和去年同期高7.2个和9.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.30万亿元,同比下降17.6%。1月份净投放现金2781亿元。

二、当月人民币贷款增加1.47万亿元，外币贷款增加311亿美元

1月末，本外币贷款余额89.29万亿元，同比增长13.7%。月末人民币贷款余额83.70万亿元，同比增长13.9%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年同期低0.6个百分点。当月人民币贷款增加1.47万亿元，同比多增2899亿元。分部门看，住户贷款增加4261亿元，其中，短期贷款增加968亿元，中长期贷款增加3294亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1.05万亿元，其中，短期贷款增加2985亿元，中长期贷款增加6121亿元，票据融资增加962亿元;非银行业金融机构贷款减少144亿元。月末外币贷款余额9116亿美元，同比增长10.3%，当月外币贷款增加311亿美元。

三、当月人民币存款增加1.70万亿元，外币存款增加452亿美元

1月末，本外币存款余额126.43万亿元，同比增长14.0%。月末人民币存款余额122.41万亿元，同比增长13.7%，增速分别比上月末和去年同期高1.6个和0.7个百分点。当月人民币存款增加1.70万亿元，同比多增1.66万亿元。其中，住户存款增加4830亿元，非金融企业存款增加3037亿元，财政性存款增加7000亿元，非银行业金融机构存款增加2170亿元。月末外币存款余额6557亿美元，同比增长26.2%，当月外币存款增加452亿美元。

四、1月份银行间市场同业拆借月加权平均利率3.18%，质押式债券回购月加权平均利率3.10%

1月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交29.41万亿元，日均成交1.40万亿元，日均成交同比增长88.7%。

1月份,银行间市场同业拆借加权平均利率为3.18%，比上月低0.31个百分点；质押式债券回购加权平均利率为3.10%,比上月低0.39个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生5387亿元，直接投资人民币结算业务发生969亿元

1月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4834亿元、553亿元、105亿元、864亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。

注5：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

--以下为央行同时公布的2015年1月份社会融资规模增量统计数据报告：

初步统计，2015年1月份社会融资规模增量为2.05万亿元，比去年同期少5394亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.47万亿元，同比多增1531亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加212亿元，同比少增1288亿元；委托贷款增加804亿元，同比少增3167亿元；信托贷款增加52亿元，同比少增1007亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1950亿元，同比少增2952亿元；企业债券净融资1863亿元，同比多1488亿元；非金融企业境内股票融资526亿元，同比多72亿元。

从结构看，当月对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模增量的71.7%，同比高20.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比1.0%，同比低4.8个百分点；委托贷款占比3.9%，同比低11.4个百分点；信托贷款占比0.3%，同比低3.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比9.5%，同比低9.4个百分点；企业债券占比9.1%，同比高7.7个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.6%，同比高0.8个百分点。

注1：社会融资规模是指实体经济（非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金量。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金总额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。

注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项。

注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。