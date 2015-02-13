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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 18:04 BJT

中国证券：证监会并无在4月份暂停受理新IPO和再融资申报材料的计划

路透北京2月13日 - 针对市场普遍关心的注册制实施进度问题，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会正认真研究推进股票发行注册制改革的各项准备工作，但并无在4月份暂停受理新的IPO和再融资申报材料的计划。

邓舸在新闻例会上表示，证监会已牵头成立“股票发行注册制改革工作组”，发改委、财政部、人民银行、法制办、银监会、保监会、人大法工委、高法院等单位参加，已完成注册制改革方案初稿并上报国务院。

中国证监会主席肖钢近日指出，今年稳妥推进股票发行注册制改革，推进注册制改革可能面临一些风险和问题，比如，可能影响投资者对股市扩容的心理预期等，因此证监会要坚持循序渐进、稳步实施的原则。 （完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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