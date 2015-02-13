更新版 1-中国数据: 1月M2增速创记录低点信贷略超预期，政策仍有放松必要性

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 1月末M2增速10.8%，创纪录低点
* 当月新增信贷1.47万亿，创六年来同期新高
* M2面临失速风险，政策仍有放松必要性 (新增市场评论和更多细节)
路透上海2月13日 - 在宽信贷政策的推动下，中国1月新增人民币贷款创六年来同期新高，但与此同时，当月末广义货币供应量M2增速却创纪录新低，这也部分解释了此前降准的原因，在M2面临失速风险的情况下，未来货币政策仍有放松必要性。
分析人士并认为，1月信贷的高增长，中长期贷款的贡献不小，主要是各地力推基建项目的拉动，不过这一势头能否持续仍有待观察。
“M2增速是新低，可能反映了有一部分资本外流，中长期贷款增加比较多，可能是基建项目上的蛮快的，很多地方在上一带一路项目。现在看来放松是个大的趋势了，我们看今年至少还有两次降准和两次降息。”澳新银行中国经济师周浩称。
中国人民银行周五公布，1月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值，且创下纪录新低；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元，并创六年来同期新高。
央行数据并显示，1月末人民币贷款余额同比增13.9%，路透调查中值为13.4%。
浏览中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/zex93w
兴业银行资金营运中心分析师肖丽谈到，如果仅看1月的社融和信贷这两个指标，短期内政策变化的必要性不大。但M2这么低的增速就很惊悚了，这可能和外汇占款的不佳有关，“因此我们不得不怀疑，会不会很快再迎来一次降准。”
她并认为，利率政策方面，低通胀导致实际贷款利率偏高等原因，令降息仍然有必要，只是时点上，我们认为，要等到一季度末，因为上次降息的作用还需要一个传导过程。
广发银行高级交易员颜岩则指出，1月社融数据表现一般，贷款占比超过七成，直接融资占比明显低，不利于融资成本下降。委托、信托等融资规模同比大幅缩减，表外融资需求差说明房地产等行业资金需求动力不强。
1月社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿。其中新增人民币贷款占同期社会融资规模增量的71.7%，同比高20.8个百分点。
招商银行金融市场高级分析师刘东亮认为，总体而言，1月信贷与社融数据有亮点有担忧，信贷的高增无法掩盖社融的疲软，M2有失速风险，预计宏观经济偏弱的格局不会变化，央行放松货币政策的迫切性依然存在。
中国央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。
中国央行四季度货币政策执行报告强调，将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。报告并称，2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。 (完)
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率