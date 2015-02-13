更新版 1-台湾货币市场：短率大致平稳，年前资金多缺不一但调度顺畅

* 短率仍平稳，调度平稳顺畅

* 短票量已降至低档

* 债券附买回方面仰赖银行供应资金 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 高洁如

路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资调人士指出，市场资金调度平稳顺畅，丝毫没有出现年前应该紧俏的任何讯号，部分民营银行因为今日加入发放现钞的行列，市场多缺不一，整体调度平稳。

交易人士指出，多家民营商银今天才开始发放新钞，因库存现金的走低，反而周转资金变多，有拆出余力。不过也有大型商银人士表示，今日小银行的资金需求上升，调度稍显活络。

〞我们(给民众)领现钞了，反而多钱，〞一位小型商银交易员说。

大型银行表示，虽然年节的脚步愈来愈近，不过没什么紧俏的气氛，市场的资金多缺不一，稳中有序，调度相当顺畅；估计下周农历春节前的二个交易日也不致会发生资金紧俏、利率走高的情况，大致应可平稳度过。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，周四通货发行数来到2兆385.6亿台币，较1月9日约增加3,250.77亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.385-0.430%，上日为0.380-0.430%。

**短票量稀疏**

短票市场方面，交易人士表示，目前短票交易已相当稀少，提前进入过年状态，主要还是因为市场的资金宽裕，而票券商因应过年已提前排开落点。

一位大型票券商交易员说，〞下礼拜大票很多人都不必上班了，先休假了。〞

今日票券商与银行承作的跨月短票利率在0.60%左右，约同上日；跨过3月季底的60天期自保短票大区间在0.61-0.63%，与上日相似，区间低位成交偏多。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，前日平均利率0.603%。

台湾央行周五公布，共发行1,098.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,096.5亿台币相较，存单发行余额增2亿。 下周一央行存单到期金额3,273.50亿台币，周二到期968.00亿台币。农历年后开红盘首日2/24(周二)，当天存单到期金额5,779.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为78亿台币，累积至周日超额准备为1,555亿台币、加计前期1%的超额准备为2,846亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持稳。交易员表示，受30年公债交割以及企业发放年终奖金等影响，投信端资金仍不稳定，但因银行相对宽松，因此无碍调度。

他们指出，由于部分证券商因应封关已不承作下周一、二的RP，因此资金转向票券商，不过票券商为避免落点过度集中，也要求客户落到年后，整体市况尚称平稳。

〞今天有点紧，基金赎回不少。〞一大型券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。