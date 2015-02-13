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市场报道 | 2015年 2月 13日 星期五 17:51 BJT

英国经济：第四季建筑业产出降幅2.1%大于初估，新屋建筑下滑

路透伦敦2月13日 - 周五公布的官方数据显示，英国2014年第四季建筑产出下跌幅度大于初估值，因新屋建筑数量为近两年来首次出现下滑。

第四季建筑产出较前季下滑2.1%，跌幅大于国家统计局(ONS)之前在全国经济产出估计的下滑1.8%。

第四季新屋建筑数量下跌0.2%，为2013年第一季以来首次下滑。第三季时为成长6.1%。

建筑业约占英国经济的6%，ONS表示，第四季建筑产出下修幅度，尚不足以影响国内生产总值(GDP)成长0.5%的估值。

2014年全年而言，建筑业产出成长7.4%，为2010年以来最高增幅，但成长动能正在减弱，12月产出同比仅成长5.5%。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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