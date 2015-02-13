中国证券：全国股转系统首批两只指数正式发布，基点为1,000点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月13日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称“新三板）和中证指数公司周五联合公布全国股转系统首批两只指数编制方案。首批指数分别为成份指数和做市成份指数，以2014年12月31日为基期，基点为1,000点，将于2015年3月18日正式发布指数行情。
网站新闻稿显示，首批指数为全国中小企业股份转让系统成份指数（指数简称：三板成指，指数代码：899001）、全国中小企业股份转让系统做市成份指数（指数简称：三板做市，指数代码：899002），经过研究论证和模拟运行，目前推出首批指数条件已成熟。
新闻稿称，“三板成指”以覆盖全市场的表征性功能为主，包含协议、做市等各类转让方式股票，并考虑到目前协议成交连续性不强，该指数拟每日收盘后发布收盘指数；“三板做市”则聚焦于交投更为活跃的做市股票，兼顾表征性与投资功能需求于盘中实时发布。
新闻稿并称，上述两只指数均综合考虑市值及股票流动性，剔除了无成交记录的挂牌公司，并限制行业及个股的最大权重，避免因单一行业或个股出现极端情况时可能造成指数失真的情况。
指数计算采用流通股本加权法，并采用除数修正法进行修正。采用市值覆盖标准（不固定样本数）确定样本股数量，覆盖比例为85%；样本股选取综合考虑市值和股票流动性指标，采用行业匹配的方法，结合单只股票和行业最高权重确定，按季度调整。
截至2015年1月末，全国股转系统挂牌公司已逾1,800家，总市值接近6,000亿元人民币，日均成交2,467笔，市场规模快速扩大。尤其是2014年8月25日做市业务上线以来，市场整体交投日趋活跃，股票价格波动较为平稳，为指数编制提供了良好的市场条件。 （完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率