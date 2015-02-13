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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 17:59 BJT

香港个股：宝姿时装获内地同业维格娜丝增持股份至7.21%

路透香港2月13日 - 香港联交所资料显示，中国高端女装品牌--维格娜丝时装股份 于本周一（9日）在场内增持宝姿时装 股份，涉资约6,637万港元，持股量由3.25%升至7.21%。

据联交所最新披露的权益资料，维格娜丝按平均每股3.017港元在市场增持宝姿股份，使其持有宝姿好仓股份由1,800万股增至4,000万股。同日宝姿的收盘价为3港元。

同样走高级女士服装路线的宝姿时装今年初获主要股东陈启泰等人以每股3港元合共约1.12亿港元，向富达基金（香港）有限公司收购公司6.8%已发行股本，并因此触发强制性全面要约，收购公司余下约六成股份，涉资近10亿港元。

公司并于周四就全面要约寄发股东通函，独立董事委员会推荐宝姿的独立股东不要接纳股份要约，因其认同独立财务顾问之观点，认为要约条款对独立股东并非公平合理。

宝姿股价今天微幅收低0.33%，报2.99港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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