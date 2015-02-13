香港个股：宝姿时装获内地同业维格娜丝增持股份至7.21%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月13日 - 香港联交所资料显示，中国高端女装品牌--维格娜丝时装股份 于本周一（9日）在场内增持宝姿时装 股份，涉资约6,637万港元，持股量由3.25%升至7.21%。
据联交所最新披露的权益资料，维格娜丝按平均每股3.017港元在市场增持宝姿股份，使其持有宝姿好仓股份由1,800万股增至4,000万股。同日宝姿的收盘价为3港元。
同样走高级女士服装路线的宝姿时装今年初获主要股东陈启泰等人以每股3港元合共约1.12亿港元，向富达基金（香港）有限公司收购公司6.8%已发行股本，并因此触发强制性全面要约，收购公司余下约六成股份，涉资近10亿港元。
公司并于周四就全面要约寄发股东通函，独立董事委员会推荐宝姿的独立股东不要接纳股份要约，因其认同独立财务顾问之观点，认为要约条款对独立股东并非公平合理。
宝姿股价今天微幅收低0.33%，报2.99港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率