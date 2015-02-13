中国金属：上海自贸区融资新政策将打击铜进口活动

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月13日 - 贸易消息人士指出，由于上海自贸区内企业可自主境外融资，在上海自贸区经营的贸易商，可能会减少使用进口铜作为融资工具。
贸易商称，这将进一步打击中国的进口铜数量。
据贸易商表示，2012-2013年中国进口的精炼铜，逾半数与融资交易有关。
2014年中国精炼铜进口数量仍创纪录高位，主要因合同进口及国家采购增加，但现货买盘疲软，使下半年进口较上半年减少9%以上。
中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动。
“我们利用贸易铜将资金转进转出上海。现在我们再也不需要铜了，因为我们可以直接将资金转进转出分公司，”一家在上海自贸区设有分公司的亚洲贸易商主管称。
这名主管表示，他预期上海保税铜库存数量将因为融资交易减少而下滑。他拒绝具名，因未获授权向媒体透露。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率