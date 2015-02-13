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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 18:14 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月13日

路透香港2月13日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额          108.43亿元人民币                 101.63亿元人民币
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
 1      伊利股份                    393,076,228       17,679,748       410,755,976
 2      海通证券                    276,001,057       14,057,215       290,058,272
 3      中国银行                    238,854,418       50,396,209       289,250,627
 4      贵州茅台                    114,395,684      140,992,972       255,388,656
 5      农业银行                    177,338,247        6,829,907       184,168,154
 6      大秦铁路                    167,925,921        3,499,887       171,425,808
 7      华泰证券                    160,192,802        9,316,212       169,509,014
 8      招商证券                    148,533,249       18,129,579       166,662,828
 9      中信证券                    114,415,189       49,283,685       163,698,874
 10     工商银行                     92,978,723       50,150,283       143,129,006
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
 1      长城汽车                        93,594,350       1,982,050      95,576,400
 2      汉能薄膜发电                    54,788,540       7,916,620      62,705,160
 3      中国宏桥                        36,105,520         343,670      36,449,190
 4      恒大地产                         8,205,170      27,571,740      35,776,910
 5      洛阳钼业                         2,038,040      23,016,690      25,054,730
 6      中芯国际                        20,544,250       1,801,090      22,345,340
 7      腾讯控股                        15,421,500       5,157,270      20,578,770
 8      中海油田服务                    17,704,600       2,442,440      20,147,040
 9      中信证券                         6,431,425      11,244,525      17,675,950
 10     中国石油化工股份                13,385,560       2,871,640      16,257,200
 （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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