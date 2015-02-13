表格：沪港通市场数据摘要--2月13日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月13日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 108.43亿元人民币 101.63亿元人民币 ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 伊利股份 393,076,228 17,679,748 410,755,976 2 海通证券 276,001,057 14,057,215 290,058,272 3 中国银行 238,854,418 50,396,209 289,250,627 4 贵州茅台 114,395,684 140,992,972 255,388,656 5 农业银行 177,338,247 6,829,907 184,168,154 6 大秦铁路 167,925,921 3,499,887 171,425,808 7 华泰证券 160,192,802 9,316,212 169,509,014 8 招商证券 148,533,249 18,129,579 166,662,828 9 中信证券 114,415,189 49,283,685 163,698,874 10 工商银行 92,978,723 50,150,283 143,129,006 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 长城汽车 93,594,350 1,982,050 95,576,400 2 汉能薄膜发电 54,788,540 7,916,620 62,705,160 3 中国宏桥 36,105,520 343,670 36,449,190 4 恒大地产 8,205,170 27,571,740 35,776,910 5 洛阳钼业 2,038,040 23,016,690 25,054,730 6 中芯国际 20,544,250 1,801,090 22,345,340 7 腾讯控股 15,421,500 5,157,270 20,578,770 8 中海油田服务 17,704,600 2,442,440 20,147,040 9 中信证券 6,431,425 11,244,525 17,675,950 10 中国石油化工股份 13,385,560 2,871,640 16,257,200 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率