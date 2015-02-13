更新版 1-《中国债市每日综述》寄望政策宽松长债收益率领跌，国债期货涨势收敛

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 对降息等宽松政策预期仍强，长债收益率领跌
* 短债收益率和IRS降幅逊色
* 春节前后是政策变化敏感时点 (新增货币市场收盘报价)
路透上海2月13日 - 对中国央行持续不减的货币政策放松预期，带动银行间市场长债收益率周五明显下探，短债收益率和利率互换(IRS)则因节前资金压力未减而跌幅逊色。国债期货主力合约则在连涨后，上升势头有所收敛。
交易员表示，春节前后是货币政策变化的敏感时点，乐观预期有望支撑现券暖意。若消息面平稳，则要关注节后资金价格回落情况，以判断短端收益率下行空间。
北京一银行交易员称，长债收益率下行明显，“现券比if(股指期货)、tf(国债期货)都兴奋，现在看这个(降息)的越来越多。”
剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价 在3.7000%/3.6850%，上日尾盘为3.7300%/3.7150%。
在央行公布1月社会融资、信贷等数据后，偏低的M2增速令市场对继续降准和降息的宽松预期强劲。
中国1月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元。
国债期货主力合约TF1506 今日收报99.170元，较上日结算价涨0.108元，或0.11%。
**IPO资金回流节前备付需求仍在，隔夜资金较抢手**
银行间资金市场周五主要回购利率以涨为主。今日有逾万亿元IPO申购资金回流，但因春节前现金备付需求仍在，流动性并未现明显转暖，而隔夜资金较为抢手。
交易员指出，尽管资金面尚处紧平衡，但机构对于节前转暖仍有普遍预期，因此大多倾向借入成本较低的隔夜品种滚动，因此导致该期限资金显紧俏。
“今天感觉有些大行比较想出长一点的，三天、四天什么的，不太愿意出隔夜的，像我们现在缺口也小了一些，隔夜滚滚就够了，成本低不少，”华东一银行交易员称。
她并谈到，虽然有大量新股IPO资金退款，但今日资金面改善并不明显，可能主要还是由于银行为应对节前提现需求所致，“大家多备一点，怕不够用，谨慎点。”
本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券，这17只新股冻结资金于今日解冻。 中国今年春节假期为2月18日至24日。
中国证券报报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。
中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,506.80亿元，较上日的11,571.25亿元续减；其中，隔夜品种成交5,591.40亿元，上日为8,212.77亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1436 3.0593 +8.43 5,591.40
七天 4.6568 4.6309 +2.59 2,883.74
14天 4.7631 4.7747 -1.16 1,748.95
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.0200 16.1850 -1,516.50 2,997.35
七天 3.5000 8.1350 -463.50 455.48
14天 2.1200 4.4350 -231.50 497.18
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2500 3.2200 +3.00 --
七天 4.6800 4.7000 -2.00 --
14天 5.0500 4.8300 +22.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.0910 3.0580 +3.30 --
七天 4.6630 4.6020 +6.10 --
三个月 4.9000 4.9010 -0.10 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)