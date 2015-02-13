更新版 1-《中国债市每日综述》寄望政策宽松长债收益率领跌，国债期货涨势收敛

* 对降息等宽松政策预期仍强，长债收益率领跌

* 短债收益率和IRS降幅逊色

* 春节前后是政策变化敏感时点 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月13日 - 对中国央行持续不减的货币政策放松预期，带动银行间市场长债收益率周五明显下探，短债收益率和利率互换(IRS)则因节前资金压力未减而跌幅逊色。国债期货主力合约则在连涨后，上升势头有所收敛。

交易员表示，春节前后是货币政策变化的敏感时点，乐观预期有望支撑现券暖意。若消息面平稳，则要关注节后资金价格回落情况，以判断短端收益率下行空间。

北京一银行交易员称，长债收益率下行明显，“现券比if(股指期货)、tf(国债期货)都兴奋，现在看这个(降息)的越来越多。”

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价 在3.7000%/3.6850%，上日尾盘为3.7300%/3.7150%。

在央行公布1月社会融资、信贷等数据后，偏低的M2增速令市场对继续降准和降息的宽松预期强劲。

中国1月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元。

国债期货主力合约TF1506 今日收报99.170元，较上日结算价涨0.108元，或0.11%。

**IPO资金回流节前备付需求仍在，隔夜资金较抢手**

银行间资金市场周五主要回购利率以涨为主。今日有逾万亿元IPO申购资金回流，但因春节前现金备付需求仍在，流动性并未现明显转暖，而隔夜资金较为抢手。

交易员指出，尽管资金面尚处紧平衡，但机构对于节前转暖仍有普遍预期，因此大多倾向借入成本较低的隔夜品种滚动，因此导致该期限资金显紧俏。

“今天感觉有些大行比较想出长一点的，三天、四天什么的，不太愿意出隔夜的，像我们现在缺口也小了一些，隔夜滚滚就够了，成本低不少，”华东一银行交易员称。

她并谈到，虽然有大量新股IPO资金退款，但今日资金面改善并不明显，可能主要还是由于银行为应对节前提现需求所致，“大家多备一点，怕不够用，谨慎点。”

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券，这17只新股冻结资金于今日解冻。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

中国证券报报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。

中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,506.80亿元，较上日的11,571.25亿元续减；其中，隔夜品种成交5,591.40亿元，上日为8,212.77亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1436 3.0593 +8.43 5,591.40

七天 4.6568 4.6309 +2.59 2,883.74

14天 4.7631 4.7747 -1.16 1,748.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0200 16.1850 -1,516.50 2,997.35

七天 3.5000 8.1350 -463.50 455.48

14天 2.1200 4.4350 -231.50 497.18

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2500 3.2200 +3.00 --

七天 4.6800 4.7000 -2.00 --

14天 5.0500 4.8300 +22.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0910 3.0580 +3.30 --

七天 4.6630 4.6020 +6.10 --

三个月 4.9000 4.9010 -0.10 --