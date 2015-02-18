重温稿-路透调查：日本1月出口料连续第五个月同比上升，为经济增添积极信号

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
* 1月出口预计同比增长11.9%，进口料下降4.8% * 贸易逆差预计为1.69万亿日圆，上年同期为2.795万亿 * 数据将2月18日2350GMT公布 路透东京2月13日 - 一项路透调查显示，日本1月出口或录得连续第 五个月增长，从而为经济增添积极的信号。去年起日本经济开始复苏。 汽车和半导体部门出口似乎受到日圆低迷的提振。与此同时油价下跌 削减了进口额。 接受调查的24位分析师预估中值显示，日本1月出口较上年同期料增 长11.9%。 三菱UFJ研究和咨询公司分析师Kazuyoshi Nakata说：“受助于美国 和亚洲国家需求以及日圆贬值，出口处在上升趋势。” “但动能不太可能加速，因许多公司开始将生产转移到海外。” 1月进口预计较上年同期下滑4.8%，12月和11月分别为增长1.9%和下 滑1.6%。 1月贸易逆差预计为1.69万亿日圆，或为连续第31个月录得逆差，不 过要远低于去年1月创纪录的逆差2.795万亿日圆。 日本财务省将在2月18日2350GMT公布1月贸易数据。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22