欧洲汇市：英镑持稳，上日创逾一年来最大单日升幅

卡尼还暗示，市场将升息预期时间提前至明年2月是对的，前几周的预期是，2016年很长一段时间之前都不会升息。

英镑兑美元 持平于1.5392，周四涨逾1%，并于亚洲交易时段早盘触及五周高点1.5490。英镑兑美元料将录得连续第三周上涨，这是自去年6月以来最好的一段行情。

英镑兑欧元 跌0.2%至0.7427，接近周四所及的七年搞定啊0.73715。

“中期前景其实看起来要好得多，这是卡尼在新闻发布会上反复提及并强调的事情之一，”巴克莱外汇策略部门欧洲主管Marvin Barth表示。

“第二个(推动英镑走高)的因素是，他说将升息预期时间提前是正确的。”

花旗表示，英国央行新的预期，即通胀率将在大约两年的时间内回升并实现2%的目标，之后在2018年年初略微超过该水平，这是该行五年来最激进的预期。(完)

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