欧洲汇市：英镑持稳，上日创逾一年来最大单日升幅

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
卡尼还暗示，市场将升息预期时间提前至明年2月是对的，前几周的预期是，2016年很长一段时间之前都不会升息。
英镑兑美元 持平于1.5392，周四涨逾1%，并于亚洲交易时段早盘触及五周高点1.5490。英镑兑美元料将录得连续第三周上涨，这是自去年6月以来最好的一段行情。
英镑兑欧元 跌0.2%至0.7427，接近周四所及的七年搞定啊0.73715。
“中期前景其实看起来要好得多，这是卡尼在新闻发布会上反复提及并强调的事情之一，”巴克莱外汇策略部门欧洲主管Marvin Barth表示。
“第二个(推动英镑走高)的因素是，他说将升息预期时间提前是正确的。”
花旗表示，英国央行新的预期，即通胀率将在大约两年的时间内回升并实现2%的目标，之后在2018年年初略微超过该水平，这是该行五年来最激进的预期。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/王颖；审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)