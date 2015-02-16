重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2月9日-13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 本周累计上涨0.07%，并收创三周新高。离岸人民币因拆借利率高企而限制做空动能，境内外价差较窄下套利盘消散叠加春节因素，令境内交投清淡，市场观望情绪较为浓厚。本周公布的通胀等经济数据表现黯淡，但对汇市影响有限；而央行最新货币政策执行报告传递未来汇率政策不会大幅变动讯息，人民币即期料将持稳。

公开市场操作: --中国央行公开市场当周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。

业内人士表示，央行下周可能继续进行逆回购，但节后因现金回流，及新股发行因素消退，要随时关注由逆转为正回购的时间节点。同时，中国经济增长低迷，以及通胀偏低，令包括降息在内的政策进一步放松预期仍存。

债市: --银行间市场现券收益率以跌为主，因经济走弱及包括降息在内的进一步政策放松预期推动。目前市场乐观情绪浓厚，除关注春节前后政策面变化外，节后资金价格定位也十分关键。 票据: --中国票据市场当周转贴利率小跌。密集新股IPO及节前现金需求叠加影响下，资金一度偏紧；但在节后流动性重返宽松的预期支撑下，票据受影响相对有限。而由于春节长假将至，市场交投趋于淡静。

股市: --本周沪综指 连续五日收升，该指数全周累计上涨4.16%。春节长假前，市场观望气氛浓厚，成交量明显萎缩，周成交量创近三个月低点。本周公布数据显示通缩压力依然较大，经济前景依然令人忧虑，市场对央行再次降息的预期强化，投资者持股过节心态渐浓，令节前反弹得以延续。