重温稿-中国数据: 1月M2增速创记录低点信贷略超预期，政策仍有放松必要性

* 1月末M2增速10.8%，创纪录低点

* 当月新增信贷1.47万亿，创六年来同期新高

* M2面临失速风险，政策仍有放松必要性

路透上海2月13日 - 在宽信贷政策的推动下，中国1月新增人民币贷款创六年来同期新高，但与此同时，当月末广义货币供应量M2增速却创纪录新低，这也部分解释了此前降准的原因，在M2面临失速风险的情况下，未来货币政策仍有放松必要性。

分析人士并认为，1月信贷的高增长，中长期贷款的贡献不小，主要是各地力推基建项目的拉动，不过这一势头能否持续仍有待观察。

“M2增速是新低，可能反映了有一部分资本外流，中长期贷款增加比较多，可能是基建项目上的蛮快的，很多地方在上一带一路项目。现在看来放松是个大的趋势了，我们看今年至少还有两次降准和两次降息。”澳新银行中国经济师周浩称。

中国人民银行周五公布，1月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值，且创下纪录新低；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元，并创六年来同期新高。

央行数据并显示，1月末人民币贷款余额同比增13.9%，路透调查中值为13.4%。

浏览中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/zex93w

兴业银行资金营运中心分析师肖丽谈到，如果仅看1月的社融和信贷这两个指标，短期内政策变化的必要性不大。但M2这么低的增速就很惊悚了，这可能和外汇占款的不佳有关，“因此我们不得不怀疑，会不会很快再迎来一次降准。”

她并认为，利率政策方面，低通胀导致实际贷款利率偏高等原因，令降息仍然有必要，只是时点上，我们认为，要等到一季度末，因为上次降息的作用还需要一个传导过程。

广发银行高级交易员颜岩则指出，1月社融数据表现一般，贷款占比超过七成，直接融资占比明显低，不利于融资成本下降。委托、信托等融资规模同比大幅缩减，表外融资需求差说明房地产等行业资金需求动力不强。

1月社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿。其中新增人民币贷款占同期社会融资规模增量的71.7%，同比高20.8个百分点。

招商银行金融市场高级分析师刘东亮认为，总体而言，1月信贷与社融数据有亮点有担忧，信贷的高增无法掩盖社融的疲软，M2有失速风险，预计宏观经济偏弱的格局不会变化，央行放松货币政策的迫切性依然存在。

中国央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

中国央行四季度货币政策执行报告强调，将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。报告并称，2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。 (完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)