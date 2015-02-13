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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 19:09 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格攀升，因美国港口罢工影响船货流入

路透新加坡2月13日 - 亚洲石脑油市场周五进一步走坚，因美国港口
罢工和欧洲的糟糕天气拖延向亚洲的船运。亚洲市场仍然供给不足。
    
    美国西海岸29个港口的罢工已导致洛杉矶和长滩两个港口严重淤积，
这两个港口是美国最为繁忙的船运港口。过去两天，港口当局公布有逾20
艘船等待入泊位。
    
    与此同时，一些欧洲国家和阿尔及利亚港口遭遇恶劣天气，也推迟了
向亚洲船运，分析师表示这进一步推升了市场。
    
    维多和BP之间达成一项超过2.5万吨4月上半月船期石脑油的交易，价
格为每吨544美元，几乎比前一日高出20美元。
    
    周五的一项招标文件显示，越南的Petrolimex标购4万吨3月船期的汽
油。
   
    另一份招标文件显示，印度的HPCL在标购2万吨3月5日至4月15日之间
的石脑油。
    
    现货交易方面，Gunvor以每桶68.50美元的价格，向中石油出售一艘
船期为2月28日-3月4日的92号汽油船货。
    
    道达尔以每桶68.70美元的价格，向中石油出售一艘船期为2月28日-3
月4日的92号汽油船货。
    
    中石油以每桶72美元的价格，向Shell出售一艘船期为3月3日-7日的9
5号汽油船货。
    
    维多以每吨544美元向BP出售了一艘4月上半月的船货。(完)
         
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    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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