国际油市：亚洲石脑油价格攀升，因美国港口罢工影响船货流入

路透新加坡2月13日 - 亚洲石脑油市场周五进一步走坚，因美国港口 罢工和欧洲的糟糕天气拖延向亚洲的船运。亚洲市场仍然供给不足。 美国西海岸29个港口的罢工已导致洛杉矶和长滩两个港口严重淤积， 这两个港口是美国最为繁忙的船运港口。过去两天，港口当局公布有逾20 艘船等待入泊位。 与此同时，一些欧洲国家和阿尔及利亚港口遭遇恶劣天气，也推迟了 向亚洲船运，分析师表示这进一步推升了市场。 维多和BP之间达成一项超过2.5万吨4月上半月船期石脑油的交易，价 格为每吨544美元，几乎比前一日高出20美元。 周五的一项招标文件显示，越南的Petrolimex标购4万吨3月船期的汽 油。 另一份招标文件显示，印度的HPCL在标购2万吨3月5日至4月15日之间 的石脑油。 现货交易方面，Gunvor以每桶68.50美元的价格，向中石油出售一艘 船期为2月28日-3月4日的92号汽油船货。 道达尔以每桶68.70美元的价格，向中石油出售一艘船期为2月28日-3 月4日的92号汽油船货。 中石油以每桶72美元的价格，向Shell出售一艘船期为3月3日-7日的9 5号汽油船货。 维多以每吨544美元向BP出售了一艘4月上半月的船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)