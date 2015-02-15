重温稿-中国保险：下周一放开万能型人身险最低保证利率，强化偿付能力监管

( )

路透北京2月13日 - 中国保监会周五表示，经国务院批准，保监会将于下周一(16日)放开万能型人身保险2.5%的最低保证利率。这是人身保险费率政策改革的第二步。

保监会表示，今后，最低保证利率由保险公司根据产品特性、风险程度自主确定；同时，将集中强化准备金、偿付能力等监管，产品最低保证利率越高，需要计提的准备金越高，偿付能力要求就越高。

此外，保监会称，还将提高万能险风险保障责任要求，最低风险保额与保单账户价值的比例提高三倍，体现回归保障的监管导向，保护消费者权益。

保监会指出，在完成普通型、万能型人身保险费率改革的基础上，将会将继续稳步推进放开分红型人身保险预定利率，早日实现人身保险费率的全面市场化。