重温稿-中国保险：下周一放开万能型人身险最低保证利率，强化偿付能力监管

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透北京2月13日 - 中国保监会周五表示，经国务院批准，保监会将于下周一(16日)放开万能型人身保险2.5%的最低保证利率。这是人身保险费率政策改革的第二步。
保监会表示，今后，最低保证利率由保险公司根据产品特性、风险程度自主确定；同时，将集中强化准备金、偿付能力等监管，产品最低保证利率越高，需要计提的准备金越高，偿付能力要求就越高。
此外，保监会称，还将提高万能险风险保障责任要求，最低风险保额与保单账户价值的比例提高三倍，体现回归保障的监管导向，保护消费者权益。
保监会指出，在完成普通型、万能型人身保险费率改革的基础上，将会将继续稳步推进放开分红型人身保险预定利率，早日实现人身保险费率的全面市场化。
保监会介绍，此前确定了“普通型、万能型、分红型人身险”分三步走的改革路线图，并于2013年成功迈出第一步，放开了普通型人身险预定利率。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)