国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双上涨

路透新加坡2月13日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五上涨，交易员表 示这是受原油价格跳升的提振。 联合石化大举买入，买入四艘各10万吨的航煤，船期是3月初，装运 港是新加坡和马来西亚的Tanjung Bin。 马来西亚的Petronas出售3月初装运的航煤，进一步加大了该地区航 煤的供给过剩态势。随着气温的转暖，3月对于取暖柴油的需求预计会下 降。 交易员表示东盟流向越南的柴油今年预计会攀升，此前越南下调了柴 油的进口税，1月1日起生效。 新加坡现货交易中，有四笔航煤交易，一笔柴油交易。 道达尔以每桶较新加坡3月4-10日平均报价贴水0.30美元的价格，从L ukoil手中买入15万桶船期为3月2-6日、含硫500ppm的柴油。 联合石化以每桶较新加坡2月13-17日平均报价贴水0.30美元的价格， 从BP手中买入10万桶船期为2月28日-3月4日的航煤。 联合石化以每桶较新加坡2月25-3月3日平均报价贴水0.30美元的价格 ，从维多手中买入10万桶船期为2月28日-3月4日的航煤。 联合石化以每桶较新加坡3月2-6日平均报价平价的价格，从维多手中 买入10万桶船期为3月5日-9日的航煤。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)