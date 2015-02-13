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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 19:22 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双上涨

路透新加坡2月13日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五上涨，交易员表
示这是受原油价格跳升的提振。
    
    联合石化大举买入，买入四艘各10万吨的航煤，船期是3月初，装运
港是新加坡和马来西亚的Tanjung Bin。
    
    马来西亚的Petronas出售3月初装运的航煤，进一步加大了该地区航
煤的供给过剩态势。随着气温的转暖，3月对于取暖柴油的需求预计会下
降。
    
   交易员表示东盟流向越南的柴油今年预计会攀升，此前越南下调了柴
油的进口税，1月1日起生效。 
    
    新加坡现货交易中，有四笔航煤交易，一笔柴油交易。
    
    道达尔以每桶较新加坡3月4-10日平均报价贴水0.30美元的价格，从L
ukoil手中买入15万桶船期为3月2-6日、含硫500ppm的柴油。
    
    联合石化以每桶较新加坡2月13-17日平均报价贴水0.30美元的价格，
从BP手中买入10万桶船期为2月28日-3月4日的航煤。
    
    联合石化以每桶较新加坡2月25-3月3日平均报价贴水0.30美元的价格
，从维多手中买入10万桶船期为2月28日-3月4日的航煤。
    
    联合石化以每桶较新加坡3月2-6日平均报价平价的价格，从维多手中
买入10万桶船期为3月5日-9日的航煤。(完)
        
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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ROD-CMN]
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PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文       

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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