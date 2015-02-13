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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 21:02 BJT

标题新闻：希腊财长称相较于债务展期，给予该国债务减免对债权国来说更为经济

路透柏林2月13日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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