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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 21:44 BJT

美国数据：12月最终需求PPI修正为较前月下降0.2%，前值为下降0.3%

路透2月13日 - 美国劳工部周五公布12月最终需求生产者物价指数(PPI)修正值：

* 美国12月最终需求生产者物价指数(PPI)修正为较前月下降0.2%(前值为下降0.3%)

* 美国12月扣除食品和能源的最终需求PPI修正后仍为较前月上升0.3%

* 12月PPI修正是为了反映新的季节性调整因素。(完)
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