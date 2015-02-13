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市场报道 | 2015年 2月 13日 星期五 21:39 BJT

标题新闻：加拿大12月制造业销售较前月增长1.7%，预估为增长1.0%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李春喜 审校 王洋)
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