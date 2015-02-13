英国债市：英债收益率势将进一步上升，但将受英国大选和希腊问题影响

路透伦敦2月13日 - 英债价格周五小幅下跌，此前德国经济增长数据强劲，打压避险政府公债表现，且推高股市。

英债收益率势将进一上升，此前英国央行通胀报告支持市场对英国大约明年初升息的观点，但英债收益率将升得多高，将取决于5月英国大选和希腊危机等其他因素。

通胀回落扶助10年期英债收益率在1月时跌穿1.34%创纪录低位。但在2月迄今，10年期英债收益率反弹几乎40个基点，因数据显示英国经济成长强劲和油价有回稳硛象。

英国央行周四通胀报告促使市场调整升息预期。近至两周前，市场预期英国升息将在明年年中，目前市场消化升息将在明年2月。

ADM Investor Services策略师Marc Ostwald说，英债收益率可能在今年内继续上升，英债在今年1月中至1月底触及的纪录低位可能是今年的低点。

“英债收益率将升得多高，取决于很多不同潜在隐忧，如欧元区有关的问题，美国货币政策，或英国本国政治情况，”Ostwald说。

苏格兰皇家银行策略师Simon Peck表示，10年期英债在年底前或触及2%，他预计10年期英债/德债利差将升至纪录新高。

摩根大通策略师Anthony O'Brien警告称，英国央行升息可能较投资者预期要早。

“鉴于近期经济闲置下降轨道，英国央行可能在今年升息，”O'Brien说。(完)