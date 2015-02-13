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亚洲 | 2015年 2月 14日 星期六 04:09 BJT

纽约期市：原糖期货下跌，咖啡期货因展期下滑

路透纽约/伦敦2月13日 - 原糖期货周五下跌，因预期最大种植国巴西降水，阿拉比卡咖啡在美国和巴西周一休市前下跌，有大量3月/5月合约展期活动。

阿拉比卡咖啡期货连升第三日，至两个月高位，最大种植国越南将迎来假日。可可期货升至逾三周最高，受加纳供应担忧支撑。

周一为美国总统日假期，巴西将举行嘉年华会，美国软商品市场将休市一天。

ICE-3月原糖期货 收低0.16美分，或1.1%，报每磅14.88美分，从周四触及的两周高位15.05美分回落。

3月白糖期货 下跌0.60美元，或0.2%，收报每吨382.80美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.95美分，或0.6%，报每磅1.665美元。

交易商表示，在2月19日近月合约首个交割通知日来临前，有大量3月/5月合约展期活动，令成交量较平日多逾一半。

近月合约贴水走阔至大约3.3美分，为12月9日来最阔水平。

5月罗布斯塔咖啡期货 收高16美元，或0.8%，报每吨2,036美元，此前升至12月8日来最高2,042美元。

纽约5月可可期货 收涨12美元，或0.4%，报每吨2,931美元，此前触及1月20日来最高的2,933美元。5月伦敦可可期货 收高2英镑，或0.1%，报每吨1,989英镑。(完)

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