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市场报道 | 2015年 2月 14日 星期六 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货升至三周高位，本周上涨1%

路透芝加哥2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，
近月3月小麦合约触及三周高位，套利交易令近月3月合约跑赢远月合约，
交易商说。
    
    交易商预计CBOT-3月合约进入2月27日交割期将不会有合约交割，因
磨粉软红冬麦供应紧张和担心2015/16年小麦规模和冬眠状况。
    
    因此，CBOT-3月/5月小麦价差本周逆转，3月小麦较5月合约升水。
    
    美国市场周一休市，因美国总统日假期。CBOT市场在周一0100
GMT重开。
    
    本周，CBOT-3月小麦上升6美分或1.1%。
                    
　　3月小麦合约 大涨11-3/4美分，报5.33美元。 
    
    今日CBOT小麦期货成交量预计为174,022口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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