全球金市：美元走软支持金价上涨，但本周势将下跌

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 全球股市上涨，因德国经济增长强劲
* 美元下滑，因美国数据令人失望
* 农历新年前中国稳定买入
路透纽约/伦敦2月13日 - 金价周五上涨1%后缩减升幅，本周势将小幅下跌，因美国经济数据弱于预期令美元回落。
现货金 盘中上涨至1,235.20美元日内高位，2003 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,228.46美元。金价本周势将下滑0.4%。
美国4月期金 收涨6.40美元，报每盎司1,227.10美元。周一为美国总统日假期，美国贵金属场内交易将休市，Globex金属市场将在1800 GMT提早收市。
“金价保持在介乎1,150-1,300美元的区间内，因为还不确定美联储大约在什么时候升息和希腊问题发展如何，”ING Bank资深策略师Hamza Khan说。
美元走弱，支持金价。
不过，尽管美元长期升势目前暂竭，但美元前景仍然强劲，因许多投资者继续消化美联储将在今年某时点升息。
“黄金回补空头持续，因乌克兰停火协议似乎得到落实，”RBC Capital markets贵金属策略师George Gero在报告中说。
“下周交易日减少，未平仓合约再次反映有很多作空头寸，所以交易商回补之前卖出的仓位。”
数据显示德国经济增长强于预期，以及对希腊和债权人将达成协议的希望，带动全球股市上涨。
在下周农历新年前，中国实货买入仍然稳定。
现货银 劲涨2.8%，报每盎司17.28美元。现货铂金 升0.7%，报每盎司1,202.45美元。现货钯金 涨2%，报每盎司787.47美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率