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货币新闻 | 2015年 2月 14日 星期六 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.26%，Nasdaq指数上涨0.75%

路透纽约2月13日 - 美国股市周五收高，标普500指数创收盘纪录高位，因能源股跟随油价上涨，而Nasdaq指数触及15年高位，三大股指本周齐升。

道琼工业指数 上升46.97点，或0.26%，至18,019.35点；标准普尔500指数 上涨8.51点，或0.41%，至2,096.99点；Nasdaq指数 大涨36.224点，或0.75%，至4,893.836点。

本周，道指上涨1.1%，标普500指数上扬2%，Nasdaq指数劲升3.2%。(完)
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