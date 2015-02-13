国际油市：油价自2015年来首次升穿60美元，但仍担心供应过剩

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 布兰特原油在2月迄今上涨16%
* 尽管美国原油钻井平台下降，但市场供应过剩大约每日200万桶
路透纽约2月13日 - 油价连续第二周收高，此前数据显示美国原油钻井平台数量继续减少，而布兰特原油自2015年来首次升穿60美元，但由于供应持续涌入市场，持怀疑态度的市场人士谨慎认为，油价涨势可能会消退。
许多交易商和分析师相信全球原油供应过剩每日200万桶。他们表示，油市基本面没有改转，反映油价过去两周反弹不是受基本面因素推动。
周五数据显示，本周美国原油钻井平台数目降至2011年8月来最低水平。但较之前两周油价因钻井平台数据下跌而急升，今日油市对该数据的反应相对温和。
“我认为人们开始明白到，即使钻井平台数据下降，它不会影响短期原油供应。钻井平台减少将需要几个月时间才看到原油供应下降，”Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir说。
政府数据显示，上周美国原油库存膨涨至约4.18亿桶的纪录高位。
布兰特原油上涨2.24美元，或约4%，结算价报每桶61.52美元，本周录得6%的升幅，本月迄今上涨15%。
美国原油 上扬1.57美元，或3%，结算价报每桶52.78美元。
一些交易商将周五油价上涨归因于去年第四季欧元区经济增长意外加速。德国经济成长速度较预期快超过两倍。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)