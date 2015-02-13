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市场报道 | 2015年 2月 14日 星期六 05:32 BJT

加拿大股市：上涨至近五个月高位，能源股走强盖过TransCanada下滑

路透多伦多2月13日 - 加拿大主要股指周五上升至约五个月高位，因油价上涨扶助能源股走强，抵销TransCanada Corp 公布业绩后股价下跌的拖累。

德国去年第四季经济增速较预期快，也支撑市场。

原油管道公司TransCanada公布季度获利高于预期，但股价下滑2.2%。

美国和布兰特原油价格周五上涨约3%，扶助加拿大的能源股从近期低位反弹。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨36.29点，或0.24%，报15,264.81点。10大类股中有六种收高。金融股上涨。(完)
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