美国股市： 标普500指数创收盘纪录高位，Nasdaq指数触及15年高点

* 投资者对海外事件松一口气

* 标普500指数受能源股上涨提振，但因美国运通而承压

* 道指上涨0.26%，标普500指数升0.41%，Nasdaq指数涨0.75%

路透纽约2月13日 - 美国股市周五收高，标普500指数创收盘纪录高位，因能源股跟随油价上涨，而Nasdaq指数触及15年高位，受助于科技股走强。

三大股指本周齐升，因乌克兰和俄罗斯达成停火协议，且希腊在达成债务协议上取得明显进展。

Nasdaq指数周五升幅是三大股指中最大。思科 在本周稍早公布强劲的业绩，令一些投资者认为科技需求正在改善，OakBrook Investments LLC联席首席投资长Peter Jankovskis说。

“有可能是市场认为科技业正出现转机，”他说。

美股在接近尾盘时动能增强，此前许多交易员在长周末假期前不愿大举押注。周一为美国总统日假期，市场将休市。

道琼工业指数 上升46.97点，或0.26%，至18,019.35点；标准普尔500指数 上涨8.51点，或0.41%，至2,096.99点；Nasdaq指数 大涨36.224点，或0.75%，至4,893.836点。

小盘股Russell 2000指数 也创收盘纪录高位。

本周，道指上涨1.1%，标普500指数上扬2%，Nasdaq指数劲升3.2%。

标普能源股 大幅收涨1.95%，因油价自2015年首次升穿每桶60美元，尽管担心供应过剩。

标普公用事业股指数 表现最差，下挫1.6%，连续第三日收低。许多投资者撤出避险的公用事业股，因他们预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后升息。

美国运通 大跌3%，向标普500指数施压。多家券商下调对美国运通的目标价，此前Costco 称，其美国门店将不再接受美国运通的信用卡。

汤森路透数据显示，迄今有391家标普500指数成份股企业公布了业绩，其中，约71.1%的季度盈利好于预期，57.5%的营收好于预估。

季度盈利增长率为6.6%，低于10月1日时预期的11.2%，但高于1月1日时预期的4.2%。

2月美国消费者信心意外从11年高位回落，而1月进口物价录得六年来最大单月降幅，因石油和其他一系列商品的成本下降，直指短期通胀压力不大。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约65亿股，低于本月迄今的日成交均值为73亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,919和1,146股，比率为1.67:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,726和983股，比率为1.76:1。

76只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；111只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)