重温稿-美国股市： 标普500指数创收盘纪录高位，Nasdaq指数触及15年高点

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
* 投资者对海外事件松一口气
* 标普500指数受能源股上涨提振，但因美国运通而承压
* 道指上涨0.26%，标普500指数升0.41%，Nasdaq指数涨0.75%
路透纽约2月13日 - 美国股市周五收高，标普500指数创收盘纪录高位，因能源股跟随油价上涨，而Nasdaq指数触及15年高位，受助于科技股走强。
三大股指本周齐升，因乌克兰和俄罗斯达成停火协议，且希腊在达成债务协议上取得明显进展。
Nasdaq指数周五升幅是三大股指中最大。思科 在本周稍早公布强劲的业绩，令一些投资者认为科技需求正在改善，OakBrook Investments LLC联席首席投资长Peter Jankovskis说。
“有可能是市场认为科技业正出现转机，”他说。
美股在接近尾盘时动能增强，此前许多交易员在长周末假期前不愿大举押注。周一为美国总统日假期，市场将休市。
道琼工业指数 上升46.97点，或0.26%，至18,019.35点；标准普尔500指数 上涨8.51点，或0.41%，至2,096.99点；Nasdaq指数 大涨36.224点，或0.75%，至4,893.836点。
小盘股Russell 2000指数 也创收盘纪录高位。
本周，道指上涨1.1%，标普500指数上扬2%，Nasdaq指数劲升3.2%。
标普能源股 大幅收涨1.95%，因油价自2015年首次升穿每桶60美元，尽管担心供应过剩。
标普公用事业股指数 表现最差，下挫1.6%，连续第三日收低。许多投资者撤出避险的公用事业股，因他们预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后升息。
美国运通 大跌3%，向标普500指数施压。多家券商下调对美国运通的目标价，此前Costco 称，其美国门店将不再接受美国运通的信用卡。
汤森路透数据显示，迄今有391家标普500指数成份股企业公布了业绩，其中，约71.1%的季度盈利好于预期，57.5%的营收好于预估。
季度盈利增长率为6.6%，低于10月1日时预期的11.2%，但高于1月1日时预期的4.2%。
2月美国消费者信心意外从11年高位回落，而1月进口物价录得六年来最大单月降幅，因石油和其他一系列商品的成本下降，直指短期通胀压力不大。
根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约65亿股，低于本月迄今的日成交均值为73亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,919和1,146股，比率为1.67:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,726和983股，比率为1.76:1。
76只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；111只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.