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亚洲 | 2015年 2月 15日 星期日 10:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.37 +0.59 +1.56 1000017

搜狐 53.96 +2.74 +5.35 423243

网易 112.99 -0.49 -0.43 331526

百度 212.13 +7.11 +3.47 7793657

台湾

台湾积体电路 24.84 +0.37 +1.51 2304770

联电 2.48 +0.00 +0.00 97790

日月光 7.36 +0.15 +2.08 442674

矽品精密 8.69 +0.14 +1.64 2195741

和信超媒体 0.78 +0.01 +1.27 87479

友达 5.45 -0.14 -2.50 576456

中华电信 30.31 -0.33 -1.08 31933

台湾国际航电 55.93 +0.02 +0.04 1653272

香港

中国移动 68.70 -0.22 -0.32 195363

中国联通 16.90 +0.04 +0.24 73118

中国电信 63.24 -1.26 -1.95 7517

中芯国际 4.68 +0.17 +3.77 16309

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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