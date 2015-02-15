《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月13日

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.37 +0.59 +1.56 1000017
搜狐 53.96 +2.74 +5.35 423243
网易 112.99 -0.49 -0.43 331526
百度 212.13 +7.11 +3.47 7793657
台湾
台湾积体电路 24.84 +0.37 +1.51 2304770
联电 2.48 +0.00 +0.00 97790
日月光 7.36 +0.15 +2.08 442674
矽品精密 8.69 +0.14 +1.64 2195741
和信超媒体 0.78 +0.01 +1.27 87479
友达 5.45 -0.14 -2.50 576456
中华电信 30.31 -0.33 -1.08 31933
台湾国际航电 55.93 +0.02 +0.04 1653272
香港
中国移动 68.70 -0.22 -0.32 195363
中国联通 16.90 +0.04 +0.24 73118
中国电信 63.24 -1.26 -1.95 7517
中芯国际 4.68 +0.17 +3.77 16309
(完)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)