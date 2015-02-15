全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓和欧元净空仓--CFTC/路透

路透2月13日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机 客减持美元多头仓位，同时减持欧元净空仓。 2月10日止当周，美元净多仓下降至445.1亿美元，此前一周为458.2亿美元。但美元净 多仓连续第七周达到400亿美元以上。 欧元净空仓降为194,641口，相当于275亿美元左右。前一周为196,309口，是约两年半 来欧元最大空仓部位。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月10日当周 前一周 多头仓位 25,884 25,586 空头仓 81,008 85,157 净仓位 -55,124 -59,571 欧元(125,000欧元为1口) 2月10日当周 前一周 多头仓位 47,217 47,719 空头仓位 241,858 244,028 净仓位 -194,641 -196,309 英镑(62,500英镑为1口) 2月10日当周 前一周 多头仓位 36,798 36,220 空头仓位 75,401 78,618 净仓位 -38,603 -42,398 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月10日当周 前一周 多头仓位 5,771 8,383 空头仓位 11,257 13,733 净仓位 -5,486 -5,350 加元(100,000加元为1口) 2月10日当周 前一周 多头仓位 21,176 24,553 空头仓位 54,509 51,874 净仓位 -33,333 -27,321 澳元(100,000澳元为1口) 2月10日当周 前一周 多头仓位 12,517 15,969 空头仓位 65,699 72,128 净仓位 -53,182 -56,159 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月10日当周 前一周 多头仓位 9,272 10,537 空头仓位 15,472 15,034 净仓位 -6,200 -4,497(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)