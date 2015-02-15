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亚洲 | 2015年 2月 15日 星期日 09:51 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓和欧元净空仓--CFTC/路透

路透2月13日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机
客减持美元多头仓位，同时减持欧元净空仓。
    
    2月10日止当周，美元净多仓下降至445.1亿美元，此前一周为458.2亿美元。但美元净
多仓连续第七周达到400亿美元以上。
    
    欧元净空仓降为194,641口，相当于275亿美元左右。前一周为196,309口，是约两年半
来欧元最大空仓部位。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                 2月10日当周         前一周
    多头仓位       25,884            25,586
    空头仓         81,008            85,157
    净仓位        -55,124           -59,571

    欧元(125,000欧元为1口)
                 2月10日当周         前一周
    多头仓位       47,217            47,719
    空头仓位      241,858           244,028
    净仓位       -194,641          -196,309

    英镑(62,500英镑为1口)
                 2月10日当周        前一周
    多头仓位       36,798           36,220
    空头仓位       75,401           78,618
    净仓位        -38,603          -42,398

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                  2月10日当周       前一周
    多头仓位         5,771            8,383
    空头仓位        11,257           13,733
    净仓位          -5,486           -5,350
    
    加元(100,000加元为1口)
                   2月10日当周       前一周
    多头仓位        21,176           24,553
    空头仓位        54,509           51,874
    净仓位         -33,333          -27,321
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   2月10日当周       前一周
    多头仓位        12,517           15,969
    空头仓位        65,699           72,128
    净仓位         -53,182          -56,159

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   2月10日当周       前一周
    多头仓位         9,272           10,537
    空头仓位        15,472           15,034
    净仓位      　  -6,200           -4,497(完)
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 (编译 张若琪 审校 于春红)
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