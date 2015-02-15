疯牛病事件：加拿大证实2011年来第一起病例，CME活牛合约价格跳涨

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透渥太华/卡尔加里2月13日 - 加拿大周五证实了2011年以来第一例疯牛病病例，但表示这应不会打击该国每年价值20亿加元(16亿美元)的牛肉出口业。
然这个消息还是提振了美国牛只价格。
病牛来自亚伯达省。加拿大食品检验署(CFIA)称，病牛身上并没有任何部分已进入人类食物或动物饲养系统。
“CFIA正设法确认病牛的年龄、病史和如何染病。调查将着重其一岁前的饲料供应情况。”CFIA表示。
加拿大2003年发现第一例牛海绵状脑病(BSE)病例后，出口遭遇重创。之后该国加强管制，此后虽然仍时而有疯牛症病例传出，但许多国家已恢复了与加拿大的牛肉贸易。
农业部长Gerry Ritz被问及是否担心出口受影响时称，“这次不会。”
不过他也表示，韩国和日本市场一般对可能的BSE风险都非常关切。
受加拿大传出疯牛病消息的影响，芝加哥商业交易所(CME)今年春季开始交货的活牛合约价格应声跳升达2%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)