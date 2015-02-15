中港股业绩：招商银行去年净利同比增长8%，不良贷款率1.11%--业绩快报

路透上海2月15日 - 中国股份制银行--招商银行 周末发布业绩快报，2014年实现净利润559.11亿元人民币，同比增长8.06%；年末不良贷款率较上年升0.28个百分点至1.11%。这与此前公布业绩的几家股份制银行业绩增长不高，不良贷款率上升的趋势相同。