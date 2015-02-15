中港股业绩：招商银行去年净利同比增长8%，不良贷款率1.11%--业绩快报

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海2月15日 - 中国股份制银行--招商银行 周末发布业绩快报，2014年实现净利润559.11亿元人民币，同比增长8.06%；年末不良贷款率较上年升0.28个百分点至1.11%。这与此前公布业绩的几家股份制银行业绩增长不高，不良贷款率上升的趋势相同。
业绩快报并显示，招行去年实现营业收入1,658.63亿元，同比增长25.08%；基本每股收益2.22元，同比下降3.48%。
已公布业绩快报的股份制银行中，浦发银行 和兴业银行 去年净利增长近15%，中信银行 和民生银行 净利增幅均在5%左右。
招商银行A股周五收报14.63元，过去一年累计上涨38.94%。(完)
参看相关细节，请点选上海证交所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)