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亚洲 | 2015年 2月 15日 星期日 09:50 BJT

中港股业绩：招商银行去年净利同比增长8%，不良贷款率1.11%--业绩快报

路透上海2月15日 - 中国股份制银行--招商银行 周末发布业绩快报，2014年实现净利润559.11亿元人民币，同比增长8.06%；年末不良贷款率较上年升0.28个百分点至1.11%。这与此前公布业绩的几家股份制银行业绩增长不高，不良贷款率上升的趋势相同。

业绩快报并显示，招行去年实现营业收入1,658.63亿元，同比增长25.08%；基本每股收益2.22元，同比下降3.48%。

已公布业绩快报的股份制银行中，浦发银行 和兴业银行 去年净利增长近15%，中信银行 和民生银行 净利增幅均在5%左右。

招商银行A股周五收报14.63元，过去一年累计上涨38.94%。(完)

参看相关细节，请点选上海证交所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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