《美股一周展望》企业财报及经济改善料支撑大盘续涨，关注希腊发展

路透纽约2月13日 - 分析师称，美国股市料将趋于进一步上涨，与此同时油价和希腊债务谈判的不确定性令市场焦虑不安。

美国企业第四季业绩强劲，整体经济状况的改善迹象，以及原油价格似乎开始触底，都支撑了股市。

标准普尔500指数 以一年来最大单月跌幅及波动率上升为2015年开局后，该指数周五创新高，道琼工业指数 则触及今年以来最高位。

Phoenix Financial Services驻纽约的首席市场分析师Wayne Kaufman称，随着股市企稳，人们不那么担心近期油价及希腊局势动荡所造成的潜在负面影响了。

“这令股市开始突破年初以来即陷入的通道，”他称。

波动率似乎降低。CBOE市场波动率指数 今年迄今多数时间在15至24之间摆动，在今年迄今30个交易日中，15个交易日均超过了历史中值20。

该指数的20日移动均值本月稍早甚至触及2012年中期以来最高位。

但在周五，CBOE波动率指数跌至今年以来最低位，并短暂跌破15。这一因素加上股市上涨，可能是正面信号。

“尽管市场总体来说并不算顶好，但一直较为正面，”Phoenix Financial的Kaufman表示。他称，标准普尔500指数本月稍早升逾2,064点是另一多头技术信号。

**消费类股及希腊发展可能提供支撑**

由于美国多数企业已公布财报，而且总体正面，分析师目前关注2月16日当周的情况，届时消费巨擘沃尔玛 将公布第四季业绩。

“迄今我们对企业业绩非常满意，”Baker Avenue Asset Management驻旧金山的首席投资长King Lip称。

汤森路透数据显示，在标准普尔500成分股中，已有391家公布业绩，其中约71.1%的企业获利优于预期，高于历史均值。

沃尔玛可能将因油价下跌而受益，油价下挫带动了消费者支出。但与此同时，该公司业务遍及全球，因此可能因美元走强而受到负面影响。

在股市创新高之际，市场参与人士将关注希腊局势发展；希腊问题及油价是今年市场波动的根本原因。

最近上台的希腊左翼政府及欧元区财长2月9日当周未能就希腊救助方案的下一步达成一致，2月16日当周还需进行磋商，因已越发接近2月28日的最终截止日期。希腊政府承诺将“竭尽所能”与国际债权人达成协议。

Advisors Capital Management LLC驻新泽西的首席投资长Charles Lieberman认为，尽管美国对希腊债务敞口“相当小”，但希腊局势的不确定性及对更广泛市场的影响加剧了市场波动。