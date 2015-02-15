《美股一周展望》企业财报及经济改善料支撑大盘续涨，关注希腊发展

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透纽约2月13日 - 分析师称，美国股市料将趋于进一步上涨，与此同时油价和希腊债务谈判的不确定性令市场焦虑不安。
美国企业第四季业绩强劲，整体经济状况的改善迹象，以及原油价格似乎开始触底，都支撑了股市。
标准普尔500指数 以一年来最大单月跌幅及波动率上升为2015年开局后，该指数周五创新高，道琼工业指数 则触及今年以来最高位。
Phoenix Financial Services驻纽约的首席市场分析师Wayne Kaufman称，随着股市企稳，人们不那么担心近期油价及希腊局势动荡所造成的潜在负面影响了。
“这令股市开始突破年初以来即陷入的通道，”他称。
波动率似乎降低。CBOE市场波动率指数 今年迄今多数时间在15至24之间摆动，在今年迄今30个交易日中，15个交易日均超过了历史中值20。
该指数的20日移动均值本月稍早甚至触及2012年中期以来最高位。
但在周五，CBOE波动率指数跌至今年以来最低位，并短暂跌破15。这一因素加上股市上涨，可能是正面信号。
“尽管市场总体来说并不算顶好，但一直较为正面，”Phoenix Financial的Kaufman表示。他称，标准普尔500指数本月稍早升逾2,064点是另一多头技术信号。
**消费类股及希腊发展可能提供支撑**
由于美国多数企业已公布财报，而且总体正面，分析师目前关注2月16日当周的情况，届时消费巨擘沃尔玛 将公布第四季业绩。
“迄今我们对企业业绩非常满意，”Baker Avenue Asset Management驻旧金山的首席投资长King Lip称。
汤森路透数据显示，在标准普尔500成分股中，已有391家公布业绩，其中约71.1%的企业获利优于预期，高于历史均值。
沃尔玛可能将因油价下跌而受益，油价下挫带动了消费者支出。但与此同时，该公司业务遍及全球，因此可能因美元走强而受到负面影响。
在股市创新高之际，市场参与人士将关注希腊局势发展；希腊问题及油价是今年市场波动的根本原因。
最近上台的希腊左翼政府及欧元区财长2月9日当周未能就希腊救助方案的下一步达成一致，2月16日当周还需进行磋商，因已越发接近2月28日的最终截止日期。希腊政府承诺将“竭尽所能”与国际债权人达成协议。
Advisors Capital Management LLC驻新泽西的首席投资长Charles Lieberman认为，尽管美国对希腊债务敞口“相当小”，但希腊局势的不确定性及对更广泛市场的影响加剧了市场波动。
“更多是心理层面的影响，而非实质上的，”他称。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.