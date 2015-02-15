国际油市：美国油井钻机数量挫至2011年8月以来最低--BAKER HUGHES

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透2月13日 - 周五公布的调查显示，2月9日当周美国油井钻机数量下降84个，至1,056个，这是2011年8月以来最低数量，明显显示油价崩跌已对石油生产企业构成压力。
油服企业Baker Hughes Inc 在其广受关注的报告中称，据回溯到1987年的数据，这是第二大单周跌幅，而且是连续第10周下降。
自去年6月至今年1月底，美国原油价格已崩跌近60%，因市场供应过剩而且需求低迷，这迫使Apache Corp 和Anadarko Petroleum Corp 等石油企业削减支出。
但油价自1月底以来已累计反弹逾15%，部分因为预期油井钻机数量下降最终将降低美国石油生产，从而减少过剩的供应。
但据联邦数据，尽管油井钻机数量下降，上周美国石油产量触及1973年以来的最高位每日920万桶。
“我想人们开始认为，尽管油井钻机数量下降，但短期内不会影响产量，得几个月的时间才会产生影响，”Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir称。
两周前，在Baker Hughes报告油井钻机减少94个后，美国原油价格涨逾8%。
美国原油 周五上扬1.57美元，或3%，结算价报每桶52.78美元。
油井钻机数量已较去年10月高位累计降34%，但许多分析师仍预计将进一步减少，因企业计划削减支出。
该报告称，在油井钻机数量于去年10月中触及纪录高位1,609个以来，过去18周内有15周减少。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.