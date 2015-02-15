CFTC报告：COMEX期铜2月10日持仓报告(表)

港报财经评论：楼价调整非坏事，乾升炒爆更惨烈--信报5月23日

金管局再度推出逆周期措施后，多家大行同时出报告，明确指本港楼市已经见顶。与大行睇法相映成趣的是，新盘过去一周热卖，录得数以千张入飞。楼市贵得离奇，却是本港经济命脉，早点调整或许好过乾升炒爆。