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市场报道 | 2015年 2月 15日 星期日 13:04 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月10日持仓报告(表)

路透2月13日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年2月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(185,606口)

45,443 87,427 30,755 97,124 46,414 173,322 164,596 12,284 21,010

较2月3日变动(未平仓合约：增加4,662口)

-1,480 206 6,016 -1,553 550 2,983 6,772 1,679 -2,110

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.5 47.1 16.6 52.3 25.0 93.4 88.7 6.6 11.3

各类交易商数量(总计为281家)

58 141 69 52 46 153 231 (完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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