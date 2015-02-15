CFTC报告：COMEX期铜2月10日持仓报告(表)

《全球重要经济事件一览表》--5月23日-5月30日
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在一个会议上主持媒体问答环节(1300)，并参加一个圆桌讨论(1915)。
路透2月13日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年2月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(185,606口)
45,443 87,427 30,755 97,124 46,414 173,322 164,596 12,284 21,010
较2月3日变动(未平仓合约：增加4,662口)
-1,480 206 6,016 -1,553 550 2,983 6,772 1,679 -2,110
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.5 47.1 16.6 52.3 25.0 93.4 88.7 6.6 11.3
各类交易商数量(总计为281家)
58 141 69 52 46 153 231 (完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在一个会议上主持媒体问答环节(1300)，并参加一个圆桌讨论(1915)。
港股继续闷声发财，大市成交额逾818亿港元，而恒指再逼近高位，收报25,391点，升幅216点或0.9%；国指收报10,374点，升幅106点或1%。
金管局再度推出逆周期措施后，多家大行同时出报告，明确指本港楼市已经见顶。与大行睇法相映成趣的是，新盘过去一周热卖，录得数以千张入飞。楼市贵得离奇，却是本港经济命脉，早点调整或许好过乾升炒爆。