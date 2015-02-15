中国外管局报告：判断跨境资金流动状况应重点关注结售汇数据

路透上海2月15日 - 中国国家外汇管理局周日发布2014年中国跨境资金流动监测报告，以专栏形式指出，判断中国跨境资金流动状况，应重点关注结售汇数据。在当前中国人民币外汇衍生品市场欠发达的情况下，即远期结售汇差额（剔除远期结售汇履约的重复计算部分后），大体能够反映银行间市场以外的外汇供求状况。

以下为题为《跨境资金究竟是流入还是流出？》的专栏文章全文（图表省略）：

2014年11月17日，人民银行公布的10月份金融机构外汇占款较9月大增661亿元人民币；11月18日，国家外汇管理局公布10月份我国银行结售汇逆差1673亿元人民币。由于两个数据反映的结果截然相反，社会各界对于跨境资金呈现流入还是流出态势，变得非常困惑。

那么，应该如何理解这两个数据的关系？ 根据央行公布数据，外汇占款有两个口径：金融机构外汇占款与央行外汇占款。金融机构外汇占款由央行外汇占款和银行类金融机构的外汇占款合并组成。图C2-1显示，二者同步变动，但也有一定差异。目前，社会各界关注和报道较多的是金融机构外汇占款，比如2014年10月金融机构外汇占款较9月增加661亿元，而同期央行外汇占款仅增加20亿元。

结售汇差额是金融机构外汇占款的最主要组成部分，但两者存在一定差异，并导致两者变化不同步（见图C2-2）。金融机构外汇占款反映了金融机构买入外汇占用的人民币资金。首先，结售汇交易会影响金融机构外汇占款。当非银行部门将外汇卖给银行，银行支付人民币时，就形成了金融机构外汇占款，有两种情形：如果银行将该部分外汇继续卖给央行，则表现为央行外汇占款；如果银行保留了这部分外汇，则表现为银行类金融机构外汇占款。其次，除了结售汇差额外，金融机构还买入了其他外汇资金，主要包括：跨境人民币业务发展以来，一些境外金融机构直接进入我国银行间外汇市场开展的人民币对外汇交易；外汇储备在经营管理中产生和积累的外币形态收益，会不定期在银行间外汇市场卖出兑换为人民币。

央行外汇占款和银行类金融机构外汇占款之间存在替代关系。在金融机构外汇占款总额确定的前提下，当央行与银行类金融机构之间叙做人民币与外汇交易时，会导致央行外汇占款和银行类金融机构外汇占款的反向变动。因此，在比对结售汇差额与央行外汇占款的差异时，需要考虑银行类金融机构外汇占款的变动。而银行类金融机构外汇占款与金融机构外汇信贷收支表中的外汇买卖数据可以比对，外汇买卖主要包括以下三部分内容：收付实现制的结售汇头寸、央行与商业银行叙做的货币掉期交易、商业银行以人民币购买外汇并以外汇形式缴存的人民币存款准备金。

总之，银行结售汇差额数据与外汇占款变动数据虽然关系非常密切，却不能简单比对。若要比对结售汇差额数据与金融机构外汇占款变动数据，必须考虑外汇储备收益、境外金融机构交易等；若要进一步比对结售汇差额数据与央行外汇占款变动数据，则还必须考虑银行类金融机构外汇占款的变化。判断我国跨境资金流动状况，应重点关注结售汇数据。在当前我国人民币外汇衍生品市场欠发达的情况下，即远期结售汇差额（剔除远期结售汇履约的重复计算部分后），大体能够反映银行间市场以外的外汇供求状况。(完)

欲览报告全文，请点击外管局网站链接 here (整理 李宏薇; 审校 林高丽)