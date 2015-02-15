中国外管局报告：融资套利可能并非2014年中贸易异常变化的主要动因

路透上海2月15日 - 中国国家外汇管理局周日发布2014年中国跨境资金流动监测报告，其中的专栏文章称，市场有观点认为，2013年初的虚构贸易融资套利可能卷土重来。但从数据表现来看，中国贸易融资套利的情况并不普遍。

以下为题为《融资套利可能并非2014年中贸易异常变化的主要动因》的专栏文章全文（图表省略）：

海关数据显示，2014年下半年以来我国外贸进出口增速有所加快，尤其是9、10月份进出口同比分别增长11.3%和8.4%，处于2013年5月以来的高位，其中贵金属进出口大幅跳升。市场有观点认为，2013 年初的虚构贸易融资套利可能卷土重来。但从数据表现来看，我国贸易融资套利的情况并不普遍。

总量数据显示市场正处于负债去美元化进程中。2014年下半年以来企业先后减少境内外汇贷款和进口跨境融资。其中，2014年上半年境内外汇贷款余额增加603亿美元，下半年为下降399亿美元；进口跨境融资余额由上半年的增加428亿美元，转为下半年的减少877亿美元。而且，企业当前出口少收、进口多付的市场行为，也不支持融资套利卷土重来的猜测。2014年下半年出口收入率（即可比口径的货物贸易跨境收入/海关出口）为86%，远低于上半年的100%，且处于历史较低水平；而下半年进口支付率（即货物贸易跨境支付/海关进口）为104%，一直处于历史高位。

细项数据显示当前贸易融资套利明显下降。2013年初，贸易融资套利行为较为活跃，一季度货物贸易项下跨境资金月均净流入相当于同期进出口顺差的1.6倍；而2014年下半年，货物贸易项下跨境资金月均净流入仅相当于同期进出口顺差的18%。再以铜等大宗商品为例，跨境收付及海关进出口数据显示，2013年一季度铜的贸易融资净额（即净付汇小于净进口的金额）约为50亿美元，贸易融资率为89%；但2014年下半年以来，铜的贸易融资率明显下降，三季度降至2%，四季度甚至转为负值（见图 C3-1）。

贸易融资套利活动减少是市场理性的、有序的调整。随着人民币汇率双向波动明显增强、美元汇率走强、大宗商品价格下跌，以及境内外利差收窄，以前稳赚不赔的套取本外币和境内外利差的交易均承受了较大风险。2014年6月份某地贸易融资事件，更是一次生动的风险教育。此后，监管部门收紧了相关政策，部分银行压缩甚至暂停了相关业务的开展，境外银行由于担心融资产品违约问题也减少了相关业务，市场主体已开始从中汲取经验或教训。

贸易融资套利如果背离主业、放大杠杆，是脱实向虚，扰乱市场秩序，干扰宏观决策，加剧跨境资金大进大出的风险。因此，银行应严格按照“了解客户、了解业务和尽职审查”的要求，更加重视风险管理和控制，加强对客户办理相关业务真实性的审查；企业应集中精力做好主业，同时树立正确的财务风险意识，适度举债并对汇率敞口进行套保；监管机构将根据国家关于支持外贸稳定增长的总体部署，加强对跨境贸易和外汇融资行为的监管，完善逆周期的宏观审慎性政策措施，同时与其他部门加强配合，继续严厉打击虚构贸易背景、使用虚假单证进行套利交易的违规行为，维护正常的外汇市场和外贸经营秩序。(完)

欲览报告全文，请点击外管局网站 here (整理 李宏薇；审校 林高丽)