中国外管局报告：国际金融监管加强限制了银行扩张，市场流动性下降

路透上海2月15日 - 中国国家外汇管理局周日发布2014年中国跨境资金流动监测报告，其中的专栏文章称，此轮金融危机以来，各国金融监管机构试图通过加强对银行的金融监管来维护金融稳定，总体上限制了银行资产负债表的扩张，削弱了其提供流动性的能力，市场流动性下降。

以下为题为《国际金融监管加强对银行及市场流动性的影响》的专栏文章全文：

此轮金融危机以来，各国金融监管机构试图通过加强对银行的金融监管来维护金融稳定，避免再次出现由银行导致的系统性风险。加强监管的核心措施有二：一是多德-弗兰克法案，二是巴塞尔协议Ⅲ。这些法规的实施，总体上限制了银行资产负债表的扩张，削弱了其提供流动性的能力，银行作为市场流动性“缓冲垫”的作用弱化，市场流动性下降，市场价格因投资者的交易活动而出现扭曲的频率和持续时间增加。

对银行的影响。一是限制了大银行资产负债表扩张，抬高了资产负债表成本，抑制了业务扩张冲动。一方面，监管机构提高了一级资本比率要求，单位风险资产的资本占用更高。另一方面，通过杠杆比率等要求将表外业务纳入监管，将资本与交易面值挂钩，对银行表内外业务总体规模进行资本约束。相比危机前，银行需投入更多资本才能开展业务。二是银行业务发展风险偏好降低，缩减了高风险、低收益业务。

当前，银行实施激进的业务扩张策略、触及监管红线带来的成本可能高于其收益，“不作为”和“保守发展情绪”的情况普遍。部分银行为削减资本占用，减少了风险资本占用较多的高收益债券业务，结果是市场流动性下降。同时，由于债券回购业务（属于典型的交易面值大而利润相对薄的杠杆性产品）受杠杆比率和净稳定融资比例要求的双重影响，银行正考虑逐步缩减在回购业务上的投入。三是衍生品交易的标准化使得衍生品期限结构的灵活性降低，客户参与衍生品市场的兴趣不高，银行盈利空间缩小。

对市场流动性的影响。一是银行普遍追求盈利而非市场份额和业务扩张，因此报价相对保守，倾向维持较宽的买卖价差，流动性深度下降，流动性成本上升。二是银行债券回购业务萎缩，影响了高流动性债券产品的交易。很多市场参与者（如对冲基金和资金管理人）并不持有债券，而依靠银行债券回购业务来实现交易策略，因此交易策略受到影响。三是银行将风险尽快从自身资产负债表转移的意愿强烈，投资者的大规模交易或单向交易行为在缺少银行接盘缓冲的情况下对市场价格冲击较大，市场价格出现扭曲的几率增加、持续时间更长、幅度更大。四是对冲基金等积极投资者充分利用市场上出现的短期价格扭曲机会，实施宏观交易策略和相对价值策略，不仅作为流动性提供者的作用有所上升，而且获得了不菲的风险收益。五是大型实盘投资者在单边市场上追逐流动性将会抬高交易执行成本，但与对冲基金和银行相比，其风险承受能力有优势，在出现价格扭曲机会时提供反向流动性不仅能够抓住投资机会，而且能有效降低交易执行成本。(完)

欲览报告全文，请点击外管局网站 here (整理 李宏薇；审校 林高丽)